Traficanți capturați după ce, la vederea polițiștilor, au aruncat pe geamul mașinii un sac cu droguri Doi traficanți de droguri au fost capturați de polițiștii din Galați dupa ce s-au speriat in momentul in care mașina le-a fost trasa pe dreapta de agenții de poliție și inainte de a opri au aruncat pe geam sacul in care aveau drogurile. Agenții de la Secția 4 de Poliție Galați, care efectuau un control de rutina in cadrul actiunii „Blocada”, pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, au avut surpriza de a descoperi doi traficanți de droguri inainte de a efectua o minima verificare a documentelor mașinii pe care au tras-o pe dreapta pentru control. Politistii au observat ca barbatul care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

