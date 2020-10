Un traficant de droguri care vindea cannabis si etnobotanice in zona unor localuri din municipiul Alba Iulia, profitand de petrecerile care aveau loc acolo, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, in forma continuata si efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse, stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, in forma continuata.…