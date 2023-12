Trafic rutier deviat sau restricționat din cauza lucrărilor la infrastructură Mai multe zone din București vor avea traficul rutier restricționat in urmatoarea perioada. Sunt lucrari la infrastructura, transmite Brigada Rutiera a Capitalei. Brigada Rutiera din Capitala avertizeaza bucureștenii despre existența unor restricționari ale traficului rutier in cursul zilei de astazi. „Solicitam conducatorilor auto sa circule cu atenție in Capitala și sa respecte semnificația indicatoarelor montate temporar in zonele afectate!”, este recomandarea poliției. Urmatoarele zone din București au traficul rutier restricționat sau deviat temporar: – Prelungirea Ghencea de la Str. Garleni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

