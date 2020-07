Trafic restrictionat pe DN1, in zona Aeroportului Henri Coanda, timp de mai multe nopti

Trafic rutier va fi restrictionat pe DN 1, in zona Aeroportului International Henri Coanda, in urmatoarele nopti, pentru efectuarea lucrarilor la calea ferata care va lega Aeroportul de Gara de Nord.



Potrivit unui comunicat CFR, incepand din aceasta noapte, traficul rutier, in zona Aeroportul International Henri Coanda, va fi restrictionat pe o singura banda pe fiecare sens de circulatie, intre orele 00.00 - 04.00, interval orar in care se vor executa lucrarile de construire a viaductului CF peste DN 1, obiectiv feroviar care va asigura legatura directa intre Gara de Nord si Aeroport.



…