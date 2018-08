Amenzile pentru lipsa rovinietei se vor prescrie in 4 luni incepand din 14 septembrie

In mai putin de o luna, amenda pentru lipsa rovinietei se va prescrie in patru luni in loc de sase luni cum este in prezent, iar in urmatoarele doua luni din momentul in care procesul verbal a fost trimis, soferul nu va mai primi… [citeste mai departe]