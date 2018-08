Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se va restrictiona intre 3 si 5 august pe Str. Armeneasca, intre Bd. Carol si Str. Arcului, fiind deviat prin Str. Spatarului si Str. Arcului, dar si pe str. Rafael Sanzio, intre Str. Armeneasca si Str. Spatarului, intre orele 10.00 - 22.00, pentru a permite desfasurarea evenimentului…

Traficul rutier va fi restrictionat duminica, in centrul Capitalei, pentru o serie de ceremonii dedicate Zilei Imnului National al Romaniei. Ceremonia militara prilejuita de Ziua…

- Traficul rutier va fi restrictionat, vineri, in zona Monumentului Eroilor din Capitalei, cu ocazia ceremoniei militare si religioase, dedicate "Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, anunta Brigada Rutiera.

- Traficul bucurestean va fi restrictionat vineri seara, incepand cu orele 20,00 si pana la orele 22,00, pentru a permite desfasurarea primei editii a 5K Betano Night Run. Potrivit comunicatului, traficul...

- Traficul pe Bulevardul Iuliu Maniu din Bucuresti este restrictionat miercuri, in intervalul 08.00 - 12.00, ca urmare a ceremoniei militare si religioase organizate la Monumentul Trupelor de Geniu, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei.

- Traficul rutier va fi restrictionat duminica in zona Stadionului National Arena, cu ocazia finalei Cupei Romaniei la fotbal. Duminica, pe Stadionul "National Arena" vor avea loc finala Cupei Romaniei de Juniori si finala Cupei Romaniei la fotbal - incepand cu ora 17,00 se va juca meciul de fotbal dintre…

Traficul rutier va fi restrictionat sambata si duminica, in anumite zone din Capitala, pentru desfasurarea unor evenimente sportive. Potrivit Brigazii Rutiere, sambata, intre orele 7,30…

- Semimaratonul International Bucuresti se desfasoara sambata si duminica in Capitala. Traficul rutier va fi restrictionat. Punctul de plecare/sosire este in Piata Constitutiei, informeaza Brigada Rutiera.