- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, luni dimineața, pe Autostrada 1, pe banda a doua a sensului de mers de la... The post Trafic ingreunat pe Autostrada A1, dupa ce soferul unui autocamion a adormit si s-a rasturnat pe carosabil appeared first on Renasterea banateana .

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe Autostrada 1 Sibiu - Deva, pe banda a doua a sensului de mers Sibiu catre Deva, dupa ce soferul unui autocamion a adormit la volan si s-a rasturnat pe carosabil, in zona localitatii Pianu din judetul Alba, anunta Centrul Infotrafc

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau. "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- Dupa ce in ultimele zeci de ora, pe fondul vremii nefavorabile Autostrada ce leaga Bucurestiul de Constanta a fost inchisa circulatiei, incepand de joi la pranz s-a redeschis circulatiei, insa nu in totalitate. UPDATE: La ora 14.20, reprezentantii Centrului Infotrafic au facut noi precizari cu privire…

- Circulatia este oprita, la ora transmiterii stirii, pe DN1, pe ambele sensuri de mers, in dreptul localitatii Beclean din judetul Brasov, dupa ce, pe sensul de mers Fagaras catre Sibiu, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un tir, trei persoane fiind ranite usor.

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica seara, pe DN 7, in localitatea Santuhalm, fiind implicate doua masini. Soferul unui autoturism a patruns pe contrasens, din cauze care nu au fost inca stabilite, si s-a izbit frontal de o alta masina care circula din sens opus, la volanul careia se afla…