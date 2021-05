Trafic închis în week-end între Râșnov și Poiana Brașov. Motivul: se desfășoară o competiție sportivă Traficul va fi inchis, sambata și duminica, pe DN 1E, intre orașul Rașnov și stațiunea Poiana Brașov, pentru Trofeul Rașnov. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul rutier va fi inchis sambata, in intervalul orar 8.45 – 20.30, și duminica intre orele 8.45 – 18.30 pe DN 1E pe tronsonul kilometric 17 – 20 (orașul Rașnov – stațiunea Poiana Brașov) pentru desfașurarea Campionatului Național de viteza in coasta – Trofeul Rașnov (foto: pagina de Facebook Trofeul Rașnov). 106 piloți vor lua startul sambata in cadrul Trofeului Rașnov. Printre sportivii validați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

