- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul este curat si partial umed pe sectoarele de drumuri nationale, respectiv curat si umed pe sectoarele de drumuri judetene. Angjatii societatii de drumuri nationale au actionat cu sapte utilaje si s-au raspandit 21 tone de material antiderapant…

- Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si umed, cu exceptia DN18, in Pasul Prislop, unde intre km 156 si km 180 se gaseste depus pe partea carosabila un strat de zapada framantata cu grosimea cuprinsa intre 0-2 cm. Tot pe acest sector de drum national, intre km 165 si km 175, vizibilitatea…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Nu au fost inregistrate probleme in trafic, datorita conditiilor meteorologice. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si uscat in zonele de ses, deal si munte si partial umed in zona inalta de munte, mai exact in Pasul Prislop.…

- La aceasta ora cad precipitații sub forma de lapovița pe DN18 in Pasul Prislop. Pe celelalte sectoare de drumuri publice cad precipitați sub forma de ploaie. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice din județ este curat și umed. Vizibilitatea este redusa de ceața, sub 100 de metri, in Pasul Prislop,…

- Un numar de sapte drumuri judetene vor fi inchise pe toata durata sezonului de iarna pentru siguranta participantilor la trafic, a precizat, luni, purtatorul de cuvant al Prefecturii Maramures, Dan Buca.

- Circulatia rutiera se desfasoara pe drumurile publice din judet in conditii de iarna. Vizibilitatea este redusa de ceata pe DN 18, Dealul Hera si pe raza localitatii Petrova. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si umed pe DN 18, Dealul Hera, la Petrova si in Pasul Prislop. Celelalte…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe drumurile din judet. Exista un strat de zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm, care se gaseste depusa pe DN 18, intre km 156 si km 180, mai exact in Pasul Prislop. Celelalte sectoare de drumuri nationale au carosabilul partial usca si…

- Vremea a fost ieri mai rece decat normalul termic al perioadei. Local, au cazut precipitatii sub forma de ninsoare. Vantul a prezentat intensificari trecatoare in zona montana inalta. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe sectoarele de drumuri publice din judet. Cerul este acoperit,…