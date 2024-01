Trafic feroviar reluat între Craiova şi Caracal ”In acest moment, circulatia trenurilor este operationala pe ruta directa Craiova – Caracal, cu mentiunea ca in zona statiei CF Leu, traficul feroviar se desfasoara pe un singur fir de circulatie, deoarece interventiile in zona deraierii sunt inca in desfasurare. Reamintim ca la data de 16 ianuarie 2024, in jurul ore 01:30, la intrarea in statia CF Leu, 9 vagoane din compunerea unui tren privat de de marfa au deraiat, iar alte 2 s-au rasturnat, iar urmare deraierii a fost afectata linia pe ambele fire de circulatie (300 m), au fost avariate 3 aparate de cale si a fost rupt un stalp al liniei de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

