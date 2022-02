Trafic feroviar oprit pe magistrala 100 Caracal-Craiova. Locomotiva unui tren marfar a deraiat Traficul feroviar este oprit sambata dimineata pe magistrala 100 Caracal-Craiova, dupa ce locomotiva unui tren marfar a deraiat. ”Traficul feroviar este oprit pe magistrala 100 Caracal-Craiova, dupa ce in statia CF Grozavesti, kilometrul feroviar 168, judetul Olt, locomotiva unui tren marfar a deraiat de la primele 3 osii, iar vagoanele au ramas imobilizate peste macaze, […] The post Trafic feroviar oprit pe magistrala 100 Caracal-Craiova. Locomotiva unui tren marfar a deraiat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar a fost oprit sambata dimineata pe magistrala 100 Caracal-Craiova, dupa ce locomotiva unui tren marfar a deraiat. ”Traficul feroviar este oprit pe magistrala 100 Caracal-Craiova, dupa ce in statia CF Grozavesti, kilometrul feroviar 168, judetul Olt, locomotiva unui tren marfar a deraiat…

- Traficut feroviar este oprit sambata dimineata pe magistrala 100 Caracal-Craiova, dupa ce locomotiva unui tren marfar a deraiat. ”Traficul feroviar este oprit pe magistrala 100 Caracal-Craiova, dupa ce in statia CF Grozavesti, kilometrul feroviar 168, judetul Olt, locomotiva unui tren marfar a deraiat…

- Traficul feroviar este oprit sambata dimineața pe magistrala 100, care leaga Timișoara de București, dupa ce locomotiva unui tren de marfa a deraiat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, traficul feroviar este oprit dupa ce in stația CF Grozavești, la kilometrul…

- Traficul feroviar este oprit sambata dimineața pe magistrala 100, care leaga Timișoara de București, dupa ce locomotiva unui tren de marfa a deraiat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, traficul feroviar este oprit dupa ce in stația CF Grozavești, la kilometrul…

- Traficul auto a inceput sa creasca, luni, pe Valea Prahovei si pe alocuri se circula in coloana intre statiunile Predeal si Busteni, pe sensul Brasov catre Bucuresti al DN 1. Potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane, valorile de trafic sunt in ușoara creștere și pe…

- Mii de oameni din toata țara au mers, marți, in pelerinaj, in localitatea constanțeana Ion Corvin, unde se afla Peștera Sfantului Andrei. De la Ion Corvin pana la peștera sunt aproximativ 5 kilometri, distanța pe care oamenii trebuie sa o parcurga pe jos. Traficul din zona este blocat de mașini și autocare.…

- Doi barbati sunt cercetati pentru dare de mita dupa ce au incercat sa ofere bani politistilor brasoveni ca sa nu-i sanctioneze pentru abaterile savarsite in calitate de conducatori auto, conform unui comunicat transmis, luni, de Directia Generala Anticoruptie – Serviciul Judetean Brasov. Conform sursei…

- Traficul este blocat luni dimineata pe DN2, in localitatea buzoiana Costesti, din cauza unui accident soldat cu decesul unei persoane. “Circulatia rutiera este blocata in prezent pe ambele sensuri de mers ale DN2, in localitatea Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un accident rutier, in care au…