- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat, la intrarea in tara, intr un microbuz, condus de un cetatean roman, cincisprezece cetateni sirieni, care incercau sa treaca ilegal frontiera in tara noasta.Acestia intentionau sa ajunga in Olanda si Germania.La…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit 36 de migranti care au vrut sa iasa din tara ascunsi printre sicrie transportate cu un TIR care se deplasa in Italia, condus de un roman. TIR-ul a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, in baza unei analizei de risc, iar politistii…

- Polițiștii de frontiera au depistat, luni noapte, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, doi barbati afgani, care incercau sa ajunga ilegal in Germania, calatorind ascunsi intr-o ambulanța, transportata pe un ansamblu rutier care venea din Turcia, informeaza Poliția de Frontiera . „In cursul nopții…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat patru cetateni afgani si un cetatean sirian care au incercat sa intre ilegal in Romania, ascunsi in doua ansambluri rutiere, printre marfa transportata, respectiv conserve si sucuri. Persoanele in cauza intentionau…

- Un tanar de 26 de ani a fost arestat la Vama Giurgiu, dupa ce polițiștii de frontiera au gasit in duba pe care o conducea cinci sirieni, migranți ilegal. Reprezentanții Poliției de Frontiera Giurgiu anuța ca la data de 02.06.2022, in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat, la intrarea in tara, intr-o autoutilitara pentru transport pasari, condusa de un cetatean roman, cinci cetateni sirieni.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat, la intrarea in tara, intr-o autoutilitara pentru transport pasari, condusa de un cetatean roman, cinci cetateni sirieni. Soferul mijlocului de transport este cercetat pentru infractiunea de trafic de migranti,…