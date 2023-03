Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Huica, fost vicepresedinte al Asociatiei Producatorilor de Medicamente din Romania, a fost arestat preventiv de Tribunalul Bucuresti pentru 30 de zile, alaturi de un alt roman, intr-un dosar privind producerea unor mari cantitati de droguri (metamfetamina), dupa cum au declarat surse judiciare…

- Romania avea un rol cheie in cea mai mare rețea de producție de droguri descoperita in Europa. O fabrica de medicamente care funcționa aparent legal la noi era, in realitate, sursa de materie prima pentru alte doua fabrici de droguri din Polonia și Cehia și cateva rețele locale din alte state. Profitul…

- DIICOT a reținut doi romani, acuzați ca fac parte dintr-o rețea transfrontaliera care se ocupa cu producerea și vanzarea de droguri de mare risc in Polonia, Romania, Cehia, Bulgaria, Lituania și Slovacia. "La data de 02.03.2023, procurorii Direcției de Investigare a Inf ...

- Un caz uluitor de trafic de droguri, demn de un scenariu de film, a fost descoperit de catre DIICOT Neamt, dupa ce un tanar a luat din microbuzul cu care se intorcea acasa din strainatate un troler nerevendicat, plin cu cateva kilograme de stupefiante.

- In perioada 8 – 9 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul... The post Percheziții la Arad și Nadlac. Doi barbați arestați pentru trafic de droguri appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Polițiștii brașoveni au efectuat 12 percheziții, in urma carora au reținut 7 persoane pentru trafic de minori. In timpul cercetarilor, asupra suspecților s-au gasit și droguri de mare risc

- Cinci cetațeni ruși și doi americani sunt acuzați ca au livrat ilegal armatei ruse echipamente și muniții fabricate in SUA. Departamentul de Justiție al SUA a anunțat marți ca a acuzat cinci cetațeni ruși, inclusiv un presupus oficial de securitate, și doi americani de furnizarea ilegala catre Rusia…

- CERERE…Trimisi in spatele gratiilor, in arest preventiv, cei 8 barladeni acuzati de trafic de droguri vor mai sta o perioada dupa gratii. Si asta dupa ce magistratii au decis prelungirea mandatului de arestare cu inca 30 de zile, chiar daca toti cei 8 au cerut inlocuirea masurii privative de libertate…