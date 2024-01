Trafic de coșmar și accidente în județul Vrancea din cauza condițiilor meteo dificile Județul Vrancea se confrunta cu un trafic de coșmar, iar zeci de mașini au ajuns in șanț și sunt acoperite de zapada, intre localitațile Paunești și Domnești. Un martor ocular avertizeaza șoferii sa circule cu grija in zona respectiva, unde condițiile meteo au determinat producerea mai multor incidente rutiere. Imaginile surprinse arata mașini abandonate in șanțuri, acoperite de un strat consistent de zapada. In aceste condiții, autoritațile au impus restricții de circulație pentru autovehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe DN 24B, intre localitațile Albița și Huși,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

