Trafic cu bebeluși în insula Creta. O româncă este arestată. In Creta, la adapostul unei clinci de fertilizare, polițiștii eleni au descoperit o intreaga rețea de traficare a bebelușilor. Din rețea faceau parte intermediari din Atena, Salonic și Romania. Un medic ginecolog, in varsta de 73 de ani, din Chania, insula Creta a pus pe roate o afacere profitabila cu bebeluși la adapostul unei așa-zise clinici de fertilizare invitro. Ajutat de personalul medical al clinicii doctorul a intermediat vanzarea de bebeluși catre cuplurile fara copii, barbații singuri sau cuplurile de homosexuali. Un copil costa intre 70.000 și 120.000 de euro. O romanca intermedia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „DRUMS CLINIC” se numește ineditul eveniment care se va desfașura vineri, 7 iulie in poienița de la Turnul Dogarilor. Protagonist: celebrul & legendarul percuționist Ovidiu Lipan Țandarica. Bataia inimii este ritmul care ne ține vii și care ne masoara emoțiile, teama, entuziasmul, pasiunea de a trai.…

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, 23 iunie, preluarea operatiunilor din Romania ale grupului italian Enel de catre grupul elen Public Power Corporation (PPC) SA, informeaza Executivul comunitar, intr-un comunicat de presa citat de Agerpres.„Comisia a ajuns la concluzia ca achizitia nu ridica ingrijorari…

- Comisia Europeana a aprobat vineri, 23 iunie, preluarea operatiunilor din Romania ale grupului italian Enel de catre grupul Public Power Corporation S.A. din Grecia, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar."Comisia a ajuns la concluzia ca achizitia nu ridica ingrijorari…

- „Comisia a ajuns la concluzia ca achizitia nu ridica ingrijorari cu privire la competitie, avand in vedere absenta suprapunerilor intre activitatile celor doua companii", se precizeaza intr-un comunicat de presa al Comisiei Europene.Grupul italian de utilitati Enel a anuntat pe 9 martie ca isi va vinde…

- Tradiția se pastreaza și in acest an, astfel ca de ”Ziua Podului” nu se percepe taxa de trecere pe Podul Prieteniei, ce face legatura dintre Giurgiu și Ruse. Asta se intampla marți, 20 iunie. In acest an, pe 20 iunie, se implinesc 69 de ani de la darea in folosința a Podului Prieteniei, ce face legatura…

- Azerbaijan desfașoara negocieri cu Republica Moldova, Ungaria și Albania in vederea furnizarii de petrol și gaze. In ultima perioada, in special dupa inceperea razboiului din Ucraina, Azerbaijan a devenit una dintre principalele țari prin care se realizeaza inlocuirea resurselor energetice rusești pe…

- Primul festival al ciocolatei din Romania, Chocolate Saga Festival, se va desfașura in weekendul 26-28 mai 2023 in centrul vechi al capitalei – la Casa Ghica și va reuni cele mai mari nume din domeniu din Romania și din țarile din regiune. Evenimentul va reuni peste 50 de expozanți din sectorul ciocolaterie,…