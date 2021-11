Trafic blocat pe DN1, din cauza unui accident. O bunicuță de 80 de ani este resuscitată La data de 26 noiembrie 2021, in jurul orei 19.20, un tanar, in varsta de 24 ani, care conducea un autovehicul pe DN1, ieșire din localitatea Olteț catre Fagaraș, a surprins și accidentat un pieton, respectiv o femeie, in varsta de 80 ani. Cadrele medicale aflate la fața locului efectueaza manevrele de resuscitare. La testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0. Polițiștii efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și imprejurarilor producerii accidentului rutier. Traficul este blocat.Conducatorii auto sunt… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier intre un autoturism și o caruța pe DN1, la ieșirea din Vladeni spre Fagaraș, anunța ISU Brașov. In urma accidentului au rezultat doua victime, dintre care una inconștienta (persoana din caruța). S-au deplasat la fata locului o autospeciala cu apa si spuma, un echipaj SMURD, o ambulanta…

- Pe DN1E a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate o motocicleta și un autoturism. In urma accidentului rutier a rezultat o victima, respectiv motociclistul, care primește ingrijiri medicale la fața locului. La testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului in…

- Trafic blocat pe DJ103, in proximitatea localitații Sanpetru ca urmare a producerii unui accident rutier. Revenim cu detalii. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like ! The post Trafic blocat in Sanpetru din cauza…

- In aceasta seara, in jurul orei 21.20, pe DN10, la km 126 + 500 m, pe raza localitații Teliu din județul Brașov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autovehicul și un atelaj hipo, anunța IPJ Brasov. In urma producerii accidentului rutier a rezultat o victima, pasager in atelajul…

- Accident rutier intre doua autoturisme la iesire din Tarlungeni spre Brasov, anunța ISU Brașov. In urma accidentului a rezultat o victima constienta, incarcerata. La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare, un echipaj cu apa si spuma, un echipaj SMURD si o ambulanta SAJ. La data de…

- Traficul este blocat in aceasta dimineața pe DN 73A, intre Predeal și Paraul Rece, in urma unui accident soldat cu o victima. Potrivit reprezentanțiilor IPJ Brașov, victima a avut nevoie de ingrijiri de specialitate și a fost transportata la spital. „Trafic blocat pe DN73A, la km 3 + 800 m, intre Predeal…

- Traficul este blocat in aceasta dimineața pe DN 73A, intre Predeal și Paraul Rece, in urma unui accident cu o victima. Trafic blocat pe DN73A, la km 3 + 800 m, intre Predeal și Paraul Rece din județul Brașov ca urmare a producerii unui accident rutier, in care au fost implicate doua autovehicule. In…

- Polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “violența in familie”. In fapt, la data de 30 august 2021, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie, in varsta de 63 ani, din municipiul Brașov, cu privire la faptul…