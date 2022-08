Trafic blocat pe DN 2 în județul Suceava, din cauza unui accident: Două autoturisme implicate Traficul este blocat total vineri seara pe DN 2 in județul Suceava, in zona localitații Spatarești, unde a avut loc un accident in care au fost implicate doua mașini, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

