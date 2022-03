Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 12 ore, polițiștii de frontiera au inregistrat 31 964 traversari persoane, dintre care un numar mai mare - 16 985 pe sensul de ieșire din țara. Cele mai multe traversari au fost ai cetațenilor straini – 26 662. Cea mai „activa” frontiera a fost cu Romania – 20 179 din totalul de traversari,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca de duminica la amiaza au fost simplificate procedurile de trecere a frontierei pentru femeile și copiii care vor sa treaca din Ucraina in județul Suceava prin vama Siret. Gheorghe Flutur a precizat ca partea ucraineana a fost de…

- Decizia a fost luata ca urmare a situației tensionate din zona, ca urmare a aglomerației.Potrivit MAE, la punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina si Romania Porubne-Siret s-au inregistrat intarzieri semnificative si chiar un blocaj, in conditiile in care un numar foarte mare de persoane incearca…

- MAE anunța ca sunt intarzieri și blocaje la Siret, in condițiile in care foarte mare de persoane pleaca din Ucraina, și recomanda folosirea celorlalte frontiere. In contextul intarzierilor semnificative și al blocajului inregistrate la punctul de frontiera dintre Ucraina și Romania, PTF Porubne – PTF…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sambata, ca recomanda utilizarea tuturor punctelor de frontiera pentru intrarea din Ucraina in Romania, in contextul blocajelor inregistrate la PTF Siret. “In contextul intarzierilor semnificative si al blocajului inregistrate la punctul de frontiera dintre…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca la punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina si Romania Porubne-Siret se inregistreaza intarzieri semnificative si chiar un blocaj, in conditiile in care un numar foarte mare de persoane incearca sa plece din țara vecina. Cetatenii romani sunt sfatuiti…

- Poliția de Frontiera recomanda traversarea hotarului prin toate punctele de trecere a frontierei (PTF), pentru a exclude formarea randurilor și supraaglomerarea doar a unora. Pentru PTF Leușeni-Albița, poate fi ales PTF Costești - Stanca sau PTF Cahul - Oancea sau PTF Sculeni - Sculeni. Pentru punctul…

- Polițiștii de frontiera din punctele de trecere Sculeni, Leușeni și Costești au inițiat cercetari pe numele a opt conaționali. Motivul este perfectarea frauduloasa a certificatelor de imunizare și a doua acte de calatorie. {{568570}}Pentru a fi scutiți de autoizolare, patru conaționali și-au perfectat…