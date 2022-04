Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea va fi adusa din nou, sambata, pentru audieri la instanța de judecata din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul in care se discuta mandatul de extradare emis de statul roman pe numele fostului ministru. Aceasta, dupa ce ședința de vineri nu a putut avea loc, in lipsa unui traducator autorizat.…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, vineri, ca aducerea in tara a Elenei Udrea depinde acum de instanta din Bulgaria, dar nu ar trebui sa dureze foarte mult, relateaza News.ro . Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a precizat, vineri, ca este in derulare ”o procedura de predare” in ceea…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii constanteni, dupa ce, in ianuarie, a intrat intr-o banca din Mangalia si a cerut toti banii din casierie, amenintand ca are o bomba asupra sa. Politistii sositi la fata locului l-au dezarmat pe barbat, care avea asupra sa un cutit, nu si un material…

- Curtea de Apel București a continuat, luni, judecata in dosarul de mare corupție al fostului ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, și a ascultat probatoriul propus de aceasta dupa epuizarea audierii martorilor din dosarul DNA. Citește și: AUTODETONAREA primarului din Bratovoești il BAGA in…

