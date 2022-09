Tradiţionalul sacrificiu al Cupei României Daca nu va fi castigat, si inca concludent, meciul cu Minaur, o echipa slabuta si obosita, care a facut turul Romaniei de dragul Cupei, ar fi adevarata rusine pentru fotbalul iesean. Nu e usor de digerat esecul Politehnicii Iasi in faza de play-off a Cupei Romaniei care premerge unui inedit format pe grupe dupa tipicul sportiv american. Acest nou model cu un inedit sistem turneu redus, va fi aproximativ implementat la Liga Campionilor din 2024, si are ca scop cresterea interesului pentru competitiile KO in conditiile neaglomerarii exagerate a programului competitional. Intr-adevar, echipele calificate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CS Ocna Mureș continua parcursul de senzație, in Cupa Romaniei, calificandu-se in grupele competiției „KO”, dupa un 3-0 (2-0) reușit in compania divizionarei secunde CSM Slatina, in play-off, meci la discrecția inimoasei echipe din Alba, care a facut legea. Cu Dan Roman la timona, CS Ocna Mureș a reușit…

- Patru etape s-au scurs din noul sezon al Ligii Florilor, iar SCM Craiova nu se poate declara multumita pe deplin de cele realizate. Duminica aceasta, de la ora 18.00, in Sala Polivalneta va veni CS Mioveni, una dintre formatiile fara punct obtinut pana in prezent in campionat. Partida va conta pentru…

- CS Ocna Mureș – CSM Slatina, in play-off-ul Cupei Romaniei, in 28 septembrie | Șansa uriașa pentru ocnamureșeni sa acceada in grupe CS Ocna Mureș, singura echipa din Alba calificata in play-off-ul Cupei Romaniei, competiție ce se disputa intr-un nou format, va intalni, in 28 septembrie, de la ora 16.30…

- CSM Slatina si Viitorul Pandurii s-au calificat in play-off-ul Cupei Romaniei dupa ce au obtinut, la mijlocul acestei saptamani, doua victorii muncite impotriva unor formatii ceva mai slab cotate. CSM Slatina a trecut de turul al treilea din Cupa dupa 3-1 pe terenul formatiei Petrolul Potcoava. Golurile…

- Rapid joaca azi primul meci din istorie in Liga Campionilor. Campioana Romaniei debuteaza in deplasarea de la Lokomotiva Zagreb. Partida este programata de la 19:00 și va putea fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro Meciul este televizat pe Digi Sport 4, Orange Sport și Prima Sport Spectacolul Ligii Campionilor…

- CS Minaur Baia Mare va juca saptamana viitoare in Cup Romaniei, adversarul echipei noastre fiind cei de la CSM Satu Mare. Conform calendarului, turul 3 din Cupa Romaniei se va disputa miercuri, 14 septembrie, de la 16.30. In total vor fi in aceasta faza a competiției 29 de echipe calificate din turul…

- Dinamo va evolua cu CS Tunari, iar CSA Steaua va intalni pe Flacara Moreni, in turul 3 al Cupei Romaniei, in urma tragerii la sorți. Partidele din Turul 3 se vor disputa intr-o singura mansa, pe terenul primei echipei clasate mai jos in editia de campionat anterioara. Tabloul rundei a fost configurat…

- CSM Unirea Alba Iulia cauta antrenor principal | Negocierile cu Adrian Vasai, blocate din motive financiare CSM Unirea Alba Iulia cauta in continuare antrenor in perspectiva debutului eșalonului terț, sambata, 27 august, la ora 18.00, in deplasare cu Sanatatea Cluj. La meciul din Cupa Romaniei, 1-3…