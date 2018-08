Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de pelerini se indreapta spre Manastirea Nicula din județul Cluj, unde se afla icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului, despre care se spune ca ar fi lacrimat in urma cu trei secole.

- Pelerinajul greco-catolic la Nicula va începe, marti 14 august la ora 16.00, prin procesiunea pe jos a Ierarhului, preotilor si pelerinilor, de la capela „Sfintelor Femei Mirofore" din Gherla si pâna la biserica parohiala din Nicula, unde, de la ora 18.15, va fi celebrata Vecernia,…

- Duminica, 5 august 2018, credincioșii parohiei greco-catolice din Ferneziu au sarbatorit anticipat sarbatoarea „Schimbarea la fața a Domnului” și hramul bisericii din comunitate. A fost prilej de bucurie pentru mirenii parohiei de aici, care i-au primit cu mult drag pe credincioșii veniți și din alte…

- Reamintim inceperea evenimentelor dedicate Zilei Județului Timiș, care va fi sarbatorita... The post Timișul, in sarbatoare. Vezi programul complet al manifestarilor organizate pentru a marca instaurarea, in urma cu 99 de ani, a administrației romanești in județul Timis – Torontal appeared first on…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica, miercuri, proiectul de Hotarare de Guvern pentru modificarea anexei la HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018. Conform proiectului de act normativ, Programul national de diabet ...

- Vernisajul expoziției va avea loc miercuri, de la ora 10:30, expoziția fiind curatoriata de catre dr. Gabriel Halmagean și dr. Sorin Sabau, din cadrul Complexului Muzeal Arad, și de catre etnograf dr. Elena Rodica Colta, din cadrul Centrului Cultural Județean Arad. Expoziția va reuni exponate din…

- Moastele Sfantului Anton de Padova au fost depuse, duminica, in catedrala episcopala „Schimbarea la Fata” din Cluj-Napoca, relicvele fiind aduse, din nou, dupa 14 ani, in Eparhia de Cluj-Gherla, in contextul unui pelerinaj mai amplu care se desfasoara in Romania in perioada 7 mai – 13 iunie. Pelerinajul…

- Episcopia Greco-Catolica de Cluj-Gherla organizeaza, cu binecuvantarea Episcopului eparhial, Preasfintia Sa Florentin Crihalmeanu, Simpozionul „Iuliu Hossu, Episcop, Cardinal, Marturisitor si Martir”, dedicat Ierarhului greco-catolic care a vestit Marea Unire, proclamand, la 1 Decembrie 1918, Rezolutiunea…