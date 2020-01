Stiri pe aceeasi tema

- Botezul Domnului sau Boboteaza din 6 ianuarie, alaturi de ziua Sfantului Ioan Botezatorul, praznuita in 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna si, totodata, al celor dedicate nasterii lui Iisus Hristos.

- BOBOTEAZA 2020. TRADITII DE BOBOTEAZA. Boboteaza incheie sirul Sarbatorilor de Iarna. Credintele din popor spun ca, in aceasta zi, se sfintesc apele, ca sa se alunge duhurile rele, si se deschid cerurile.

- Botezul Domnului sau Boboteaza este praznuit de crestini, in fiecare an, in data de 6 ianuarie. Sarbatoarea reprezinta botezul in apa Iordanului a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. In ajunul și in ziua de Boboteaza, in toate bisericile ortodoxe se sfințesc apele. La varsta…

- Sute de oameni au fost mobilizati joi in zona viticola de pe Valea Tarnavelor, langa Tauni, la ultimul cules din acest an, pentru a aduna, de pe zece hectare, struguri special pastrati pentru producerea vinului de gheata. "Avand in vedere ca si anul acesta s-au intrunit conditiile necesare…

- Madonna a postat pe contul personal de Instagram o filmare in care vedeta se cufunda intr-o cada cu gheata. Apoi, vedeta pop bea un lichid galben dintr-o ceasca de portelan. Madonna a explicat ca gheata e benefica pentru a ameliora circulatia picioarelor. Propria urina o foloseste ca tratament de intinerire…

- Sambata, 2 noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea morților. Pomenirea din aceasta zi este cunoscuta și sub denumirea de Moșii de toamna. Sarbatoarea celor care nu mai sunt printre noi este extrem de importanta și se ține de catre credincioși prin rugaciune. Pentru ca nu se știe…

- Reprezentanții lanțului de restaurante KFC au transmis ca au aflat din spațiul public rezultatele buletinelor de analiza, ca urmare a controlului efecutat de ANPC, in urma caruia au fost descoperite bacterii și streptococi in gheața servita in bauturi. Intr-un comunicat de presa trimis pe adresa redacției…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a descoperit in urma unor controale bacterii coliforme și enterococi intestinali (streptococi fecali) in gheața cu care erau preparate bauturile racoritoare in rețeaua KFC, a anunțat marți, Paul Anghel, directorul general al instituției de control,…