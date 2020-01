Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii din toata lumea sarbatoresc, in ianuarie, Botezul Domnului, scrie alba24.ro. Totuși, momentul praznuirii nu este același, diferența constand in cele doua calendare folosite in lumea creștina: cel iulian și cel gregorian, intre ele existand un decalaj de 13 zile. Ca urmare, Boboteaza este…

- Boboteaza, sarbatorita, in ziua de 6 ianuarie, incheie ciclul sarbatorilor de iarna si are, pe langa intelesurile crestine – momentul nasterii spirituale a Mantuitorului – trasaturi de mare sarbatoare populara. 6 ianuarie este ziua in care a fost botezat Iisus Hristos de catre Ioan Botezatorul. Cu acest…

- Pe 5 ianuarie, creștinii din intreaga țara sarbatoresc Ajunul de Boboteaza.Boboteaza este serbata in ziua imediat urmatoare, pe 6 ianuarie 2020. Urmata de o alta mare sarbatoare Sfantul Ioan, pe 7 ianuarie. In calendarul bisericesc vedem ca de la Nasterea Domnului (25 decembrie) si pana la Botezul Domnului…

- Botezul Domnului sau Boboteaza din 6 ianuarie, alaturi de ziua Sfantului Ioan Botezatorul, praznuita in 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna si, totodata, al celor dedicate nasterii lui Iisus Hristos.

- BOBOTEAZA 2020. TRADITII DE BOBOTEAZA. Boboteaza incheie sirul Sarbatorilor de Iarna. Credintele din popor spun ca, in aceasta zi, se sfintesc apele, ca sa se alunge duhurile rele, si se deschid cerurile.

- Conform unor superstitii de Sfantul Andrei, in noaptea ce precede sarbatoarea religioasa, fetele nemaritate isi pot afla ursitul, daca isi aseaza busuioc sub perna. Sfantul Andrei este sarbatorit de crestinii ortodocsi, in fiecare an, pe 30 noiembrie. Sf. Andrei este considerat crestinatorul neamului…

- SFANTUL ANDREI 2019. Daca aceia care se tem de strigoi trebuie sa puna usturoi pe la geamuri si usi, ca sa nu permita spiritelor rele sa le intre in case, dupa spusele batranilor, ca sa afle cine le va fi sot, fetele nemaritate trebuie sa isi puna sub perna, inainte de culcare, o crenguta de busuioc.…

- Postul Craciunului 2019. Tradiții și superstiții, ce se mananca și cand e dezlegare la pește | albaiuliainfo.ro Postul Craciunului, unul dintre cele mai importante posturi din an, a inceput pe 15 noiembrie și este perioada in care credincioșii postesc și se roaga pentru sanatate și bunastare. In postul…