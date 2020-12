Stiri pe aceeasi tema

- E Ajunul Anului Nou. Am ajuns in ultima zi a anului 2020, un an vechi, pe care suntem nerabdatori sa-l incheiem in speranța ca Anul Nou 2021 va fi unul fast, care va marca revenirea la o stare de bine și de siguranța.

- Momarlanii, baștinașii din Valea Jiului, inca pastreaza tradițiile populare pe care le-au moștenit de la inaintașii lor. Astfel, vergelatul este un obicei care spune ca in seara de Revelion, pe o masa trebuie sa fie asezate farfurii cu gura in jos. Sub acele farfurii se pun: paine,…

- Spania impune noi restrictii pentru a evita un al treilea val de imbolnaviri dupa Anul Nou. Starea de asediu va incepe mai devreme, iar petrecerile de Revelion au fost anulate. Detalii are corespondentul TVR in Spania, Oana Dobrescu.

- Ceremonialul de innoire simbolica a timpului calendaristic in noaptea de 31 decembrie – 1 ianuarie este numit la romani „Ingropatul Anului”. Personificare a Soarelui, Anul este numit An Vechi inainte de miezul nopții de Revelion și An Nou dupa miezul nopții. Divinitatea Anului se naște, crește, imbatranește…

- Tradiții și obiceiuri referitoare la noaptea de Revelion 2021 exista in toate culturile. Cum era de așteptat, acestea difera in funcție de regiune și țara, insa și varsta este un criteriu important.

- La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,84 milioane lei peste 3,25 milioane de euro . La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 642.600 de lei aproximativ 132.000 de euro .Joi, 31 decembrie a.c., Loteria Romana organizeaza Tragerile…