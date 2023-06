Stiri pe aceeasi tema

- Lunea Rusaliilor. Traditii, obiceiuri si superstitii. Luni, 5 iunie, este a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, adica Lunea Rusaliilor. Crestinii ortodocsi sarbatoresc Sfantul Duh, a treia persoana a Sfintei Treimi, precum indica Penticostarul, la Sinaxarul Utreniei din Lunea Cincizecimii.

- In a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, adica in Lunea Rusaliilor, Biserica Ortodoxa praznuieste pe Sfantul Duh, a treia persoana a Sfintei Treimi. De aceasta zi se leaga mai multe obiceiuri și tradiții, de care credincioșii țin cont.

- Biserica Ortodoxa cinsteste Sfantul Duh in Duminica Cincizecimii si a doua zi dupa ea, la sarbatoarea Sfintei Treimi, numita si Lunea Sfantului Duh. Duminica a opta dupa Sfintele Paști este cea a Cincizecimii, a Pogorarii Sfantului Duh sau a Rusaliilor, numita in popor si „Duminica mare”. Aceasta este…

- Pogorarea Sfantului Duh este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine. Sarbatoarea aminteste si actualizeaza evenimentul pogorarii Sfantului Duh peste Sfintii Apostoli, care au devenit de atunci vestitori ai Evangheliei.

- Sfantul Gheorghe se sarbatorește an de an pe 23 aprilie, cand peste un milion de romani iși serbeaza ziua de nume. Cele mai cunoscute tradiții și obiceiuri de Sfantul Gheorghe. Iata ce este interzis sa faci astazi pentru a ține ghinionul la distanța și a avea parte de noroc și prosperitate tot anul!…

- Saptamana de dupa ziua de Paște se numește Saptamana Luminata. Potrivit tradiției, saptamana care urmeaza praznicului Invierii Domnului se numește Saptamana Luminata. Biserica numește aceasta saptamana ca fiind Saptamana Luminata, in care creștinii poarta in suflet lumina Invierii lui Hristos, scrie…

- Aceasta este ziua in care credincioșii fac ultimele pregatiri de Paște. Afla din randurile de mai jos ce tradiții și obiceiuri se respecta in Sambata Mare, dar și ce e interzis, cu desavarșire, sa facem in aceasta zi!

- 9 martie – Ziua Sfintilor 40 de mucenici, sarbatoarea inceperii primaverii. Traditii și obiceiuri La 9 martie, creștin-ortodocșii sarbatoresc Ziua Sfintilor 40 de mucenici din Sevastia. Acestia au trait in timpul imparatului Liciniu (308-324) si erau soldati in armata romana stationata in Sevastia,…