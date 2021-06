Tradiții și obiceiuri de Înălțarea Domnului. Ce este bine să faci astăzi și ce este interzis Inalțarea Domnului are loc fix la 40 de zile dupa Paște și este trecuta in calendarul ortodox cu cruce roșie. Anul acesta, sarbatoarea a picat pe data de 10 iunie, deci romanii trebuie sa fie atenți in aceasta zi sfanta. Sa aflam deci ce tradiții și obiceiuri exista de Inalțarea Domnului, dar și ce lucruri sunt interzise in aceasta zi. Tradiții și obiceiuri de Inalțarea Domnului Tradiția spune ca Ziua de Inalțare este de fapt ultima zi din an in care se mai roșesc oua, ci nu in Joia Mare ca de Paște. Totodata, creștinii respecta tradiții și obiceiuri pastrate de-a lungul anilor, sarbatoarea fiind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

