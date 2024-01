Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Ioan Botezatorul, sarbatorit in 7 ianuarie. Tradiții, obiceiuri, superstiții. Ce nu ar fi bine sa faci in aceasta zi Sfantul Ioan Botezatorul. Dupa Boboteaza, biserica ortodoxa sarbatorește Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, in 7 ianuarie. Este cunoscut sub denumirea de „Inaintemergatorul”,…

- In tradiția ortodoxa și catolica, ziua de 6 ianuarie marcheaza Botezul Domnului, Boboteaza sau Teofania. Boboteaza incheie ciclul celor 12 zile ale sarbatorilor de iarna care incep in Ajunul Craciunului. Citește și: Niciuna dintre cabanele Direcției Silvice Argeș introduse in circuitul turistic nu are…

- Boboteaza este o sarbatoare crestina care se celebreaza anual la 6 ianuarie, inaintea sarbatorii Sfantului Ion. De asemenea, Boboteaza marcheaza incheierea sarbatorilor de iarna dedicate Craciunului, fiind o sarbatoare a purificarii naturii, a apelor de fortele raului.Boboteaza reprezinta, de fapt,…

- Boboteaza se numara printre primele, dar și cele mai importante sarbatori din anul calendaristic. Aceasta face parte din seria celor 12 sarbatori crestine importante si este menita sa reaminteasca faptele petrecute la apa Iordanului, inainte ca Iisus sa paseasca in viata publica. Iata ce traditii obiceiuri…

- Ajunul Craciun ului este un moment extrem de frumos și o sarbatoare care implica o mulțime de tradiții, superstiții și obiceiuri. Iata ce nu ai voie sa faci in aceasta zi pentru a avea parte de noroc in Noul An

- 15 noiembrie: Incepe Postul Craciunului. Ce nu ai voie sa faci timp de 40 de zile. Tradiții, obiceiuri, superstiții Miercuri, 15 noiembrie, incepe Postul Nasterii Domnului, una dintre cele mai importante perioade religioase din 2023. Cunoscut si drept Postul Craciunului dureaza 40 de zile, pana la Sarbatoarea…

- Postul Craciunului incepe la data de 15 noiembrie și se sfarșește la data de 24 decembrie, in ajun de Craciun fiind ultima zi de postire. Acest post, al Craciunului, dureaza 40 de zile, fiind unul lung și greu.

- 4 noiembrie: Moșii de Toamna sau Sambata Morților. Ce nu este bine sa faci in aceasta zi. Tradiții, obiceiuri, superstiții 4 noiembrie: Moșii de Toamna sau Sambata Morților. Reprezinta o tradiție și sarbatoare populara care are loc in Romania in prima sambata dupa sarbatoarea de Sfantul Dumitru (26…