- Superstiții de Rusalii 2023: ce nu este bine sa faci cand se sarbatorește Cinzecimea sau Pogorarea Sfantului Duh Rusalii 2023: Duminica 4 iunie creștinii ortodocși sarbatoresc Rusaliile. Cincizecimea sau Pogorararea Sfantului Duh, dupa cum mai este denumita, este una dintre cele mai vechi sarbatori…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc Rusaliile 2023 luni, pe data de 5 iunie. Cincizecimea sau Pogorararea Sfantului Duh, dupa cum mai este denumita, este una dintre cele mai vechi sarbatori creștine, alaturi de cea a Paștilor. De Rusalii, enoriașii iși amintesc ca Duhul Sfant a venit in…

- Tradiții și superstiții de Inalțarea Domnului 2023: Ce este bine sa faci: Ultima zi in care se mai pot vopsi și manca oua roșii Hristos s-a Inaltat! este salutul pe care credincioșii il spun in 25 mai de Inalțarea Domnului. Astazi, credinciosii ortodocși sarbatoresc Inaltarea Domnului, praznuita la…

- Mi-a fost foarte foarte dor de voi, dupa o binemeritata vacanta de 3 saptamani cu copiii mei, in Brașov, in Sibiel și ultima saptamana in Egipt, eu va marturisesc ca abia așteptam sa aterizez pe pamant romanesc! Avem o țara absolut fascinanta, cu mare cu munte cu dealuri cu campii, cu delta cu bogații,…

- Miracolul Invierii ne amintește de sacrificiul suprem, infaptuit din iubire pentru semeni. Sa va bucurați de Lumina Invierii alaturi de cei dragi, in pace, smerenie, cu speranța și incredere!Paște fericit! Sarbatori cu lumina tuturor!Hristos a Inviat!

- Pasca poate fi pregatita doar in joia sau sambata din Saptamana Mare și se face doar din grau de cea mai buna calitate. Se duce la sfințire la biserica in noaptea de Paște și se imparte credincioșilor ca anafura sau anafura amestecata cu vin.

- Preasfintitul Ambrozie, episcopul Giurgiului, a vorbit despre „pacatul” pe care-l fac unii credincioși in perioada pascala. „Multi dintre dumneavoastra v‑ati impartasit cu trupul si sangele Domnului. Nu ingaduiti sa va fie spre osanda, ci spre viata vesnica! Cautati lumina cea neapusa a Invierii si…

- Credincioșii ortodocși numara zilele pana la Sfintele Paști, marea sarbatoare a Invierii Domnului. Și in 2023, cum s-a intamplat și anii trecuți, continua tradiția aducerii in țara a Sfintei Lumini de la Ierusalim. Sfanta Lumina de la Ierusalim va fi adusa in Sambata Mare, mai exact in seara zilei de…