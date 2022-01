Tradiții: Melanca și Semănatul la ortodocșii pe rit vechi Maine anu̕ se-nnoiește! Nu, nu, nu pentru noi, ci pentru ortodocșii de rit vechi, adica ruși lipoveni și ucraineni, care, diseara, sarbatoresc Anul Nou. In județul Tulcea primii sunt peste zece mii, in timp ce ceilalți abia ajung la o mie. Din vechime, ei, in aceasta noapte, merg cu Semanatul și Melanca. In seara de 13 ianuarie, pornesc grupurile de colindatori cu Melanca, practic Melanca fiind un barbat imbracat mireasa. Din grup mai fac parte soldatul cu sabia, flacaul, țiganul, alți colindatori. Ei primesc de la gazdele pe care le colinda colaci și cate un pahar de țuica fiara. Semanatul are… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

