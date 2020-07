Traditii de Sfantul Ilie. Aceasta zi este considerata mijlocul sezonului pastoral. Acestei mari sarbatori a crestinatatii ii sunt specifice o serie de traditii si superstitii.

Din ucigas a devenit sfant

In perioada in care a vietuit pe pamant, Sfantul ilie a savarsit pacate mari, printer care si uciderea parintilor sai la indemnul diavolului. Si-a ispasit, insa, pacatele si a ajuns sa fie bine placut in fata lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a facut sfant si l-a urcat in cer, dandu-i o trasura cu roți de foc trasa de cai albi inaripați.

In cer, Sfantul Ilie fulgera și trasnește dracii…