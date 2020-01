Tradiţii: Boboteaza Fiind prima noastra intalnire in 2020, va uram un calduros „La Mulți Ani!”, dragi cititori. Incepem rubrica „Tradiții” cu un articol dedicat marii Sarbatori religioase numite Boboteaza, cinstita atat de ortodocși, greco-catolici si de catre romano-catolici la aceeasi data fixa. Anume pe 6 ianuarie, existand anumite particularitati in functie de rit. Botezul lui Iisus Hristos […] Articolul Traditii: Boboteaza apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de saptamana trecuta, din data de 23 decembrie, alocarea sumei de 112.697 mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru asigurarea cheltuielilor urgente necesare functionarii primariilor din alte…

- Peste 70 de copii și familiile lor, dar și varstnici și persoane bolnave din județ, dar și din Harghita, au primit, deja vizita lui „Moș Craciun”. Toate au fost pregatite din vreme și cu mult, mult suflet, la inițiativa Alexandrei Pintrijel Hagiu, din Zabala. Alexandra este un om cu o inima foarte,…

- Centrul de Cercetari Subacvatice al județului Covasna a pornit programul „Timp de calitate”, prin care iși propune sa vina in sprijinul adulților printr-o metoda care are la baza valorificarea celei mai importante resurse: timpul și care va imbina terapia cu unde sonore. Cu aceasta ocazie, au fost lansate…

- Municipiul Sfantu Gheorghe a fost decorat cu numeroase ghirlande luminoase, precum si cu cateva „instalatii interactive” inedite realizare de artisti locali, printre care o bicicleta tandem care, prin pedalare, aprinde mai multe beculete prinse intr-un copac. „Pentru al doilea an consecutiv, putem lumina…

- Ministrii propusi in Cabinetul Orban au fost audiati, marti si miercuri, in comisiile de specialitate ale Parlamentului, 3 din cei 16 primind aviz negativ de la parlamentari. Votul pentru investirea Guvernului Orban urmeaza sa aiba loc luni, de la ora 14,00, in plenul reunit al Parlamentului. Au primit…

- Nu doar lumea oamenilor, ci și lumea animalelor este fascinanta prin frumusețea și diversitatea ei, iar oamenii au multe de invațat din aceasta. De altfel, dupa cum se știe, bionica este o „ramura a ciberneticii care se ocupa cu studiul proceselor biologice și al structurii organismelor vii, in scopul…

- „Desteapta-te romane” cantat de 30.000 de copii nu are cum sa te lase indiferent, e un moment inaltator si putinii adulti de pe stadion sunt impresionati pana la lacrimi. Chiar si selectionerul Cosmin Contra, cunoscut prin zbuciumul pe care il traieste pe banca tehnica in timpul partidelor, a recunoscut…

- Firmele din județul Covasna, care au obținut rezultate financiare deosebite in cursul anului trecut vor fi premiate maine seara, in cadrul ceremoniei „Topul firmelor”, organizata de Camera de Comert si Industrie (CCI). Este vorba despre cel mai important eveniment de afaceri la nivelul județului Covasna,…