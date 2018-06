#tradiţIE Olt: Sute de persoane purtând cămăşi tradiţionale s-au prins în horă la Sărbătoarea iilor de la Cezieni Sute de persoane, copii, femei, barbati, tineri si varstnici, toti purtand camasi traditionale, noi sau pastrate de la o generatie la alta, s-au prins duminica in Hora iilor, la Sarbatoarea iilor de la Cezieni, eveniment ce se desfasoara anual in aceasta comuna in care fiecare familie pastreaza cu grija si poarta cu mandrie portul popular. Localnicii din Cezieni au scos duminica la porti covoarele traditionale si peste ele au asezat, ca la o expozitie, ii si alte obiecte de port popular, asa cum se face in comuna de zeci de ani, de Sanziene, cand oamenii se imbraca frumos, in straie de sarbatoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Festivalul National "Sarbatoarea iilor", ce se desfasoara la Cezieni in perioada 1-24 iunie, eveniment cultural dedicat Centenarului, beneficiaza de identitatea vizuala a Anului European al Patrimoniului Cultural (European Year of Cultural Heritage - EYCH 2018), au anuntat luni organizatorii.…

- Vestea ca intr-o localitate din Olt se cos anual sute de ii dupa modele vechi, iar de Dragaica acestea se premiaza, a atras in sfarsit atentia, iar in acest an, la Cezieni, „Sarbatoarea iilor“ se organizeaza sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural, cu o finantare consistenta.

