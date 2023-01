TradeVille - Economia americana încheie anul pe plus Economia Americana Incheie Anul Pe Plus Economia americana inregistreaza o noua creștere in trimestrul patru al anului 2022, marcand o creștere anuala de 2.9%, ușor in scadere fata de nivelul de 3.2% inregistrat in trimestrul anterior. Cheltuielile de consum, care reprezinta cea mai mare pondere in PIB, au crescut cu 2.1%. Pentru intregul an 2022, creșterea PIB a fost de 1%, ameliorand temerile legate de o posibila recesiune, dar in scadere accentuata fata de creșterea de 5.7% inregistrata in 2021. (Sursa: NY Times) Economii In Detrimentul Creditelor Potrivit ultimelor date… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

