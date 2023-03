Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2023 a debutat cu un puternic sentiment de optimism pentru sectorul energetic la nivel global, in ciuda recentelor evoluții de securitate. Potrivit lui Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania, angajamentul corporativ sporit pentru decarbonizare,…

- Cifra de afaceri bruta s-a ridicat la 6,57 miliarde dolari, in crestere cu 42%, de la 4,61 miliarde dolari in 2021. ”Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat, in 2022, o imbunatatire a indicatorilor financiari, ca urmare a marjelor de rafinare europene mai mari…

- Anul trecut, au fost destul perioade in care prețul energiei electrice din Romania a fost cel mai mare din Europa, conform informațiilor in timp real transmise de platforma EU Energy. De exemplu, vineri, 28 octombrie, energia tranzacționata pentru ziua urmatoare costa in Romania 139 de euro, mai mare…

- Dar aceste preturi mai mari au afectat cererea pentru produse de Coca-Cola, cum ar fi Simply Orange Juice si Fairlife Milk. Coca-Cola a declarat ca volumul sau unitar, care exclude impactul schimbarilor valutare si preturilor, a scazut cu 1% in trimestrul al patrulea. Actiunile companiei au ramas stabile…

- Eforturile de reconstructie din Turcia si Siria in urma cutremurelor gemene devastatoare de saptamana trecuta vor costa ”miliarde de dolari”, considera Ferid Belhaj, vicepresedintele Bancii Mondiale pentru Orientul Mijlociu si Africa de Nord, potrivit CNBC, citat de news.ro. Fii la curent…

- OMV Petrom a raportat un profit net de 10,27 miliarde de lei, adica 2 miliarde de euro, pentru anul trecut. Compania petroliera a obținut in 2022 cel mai mare profit net din istorie, 2 miliarde de euro, de trei ori peste cel din 2021, și un venit record de 12,4 miliarde de euro, de 2,3 ori peste nivelul…

- Directorul general Albert Bourla a spus ca 2023 ar trebui sa fie ”un an de tranzitie” pentru produsele destinate Covid ale Pfizer, inainte de a reveni, posibil, la crestere in 2024. Vanzarile totale anuale ale Pfizer au depasit pragul de 100 de miliarde de dolari pentru prima data in 2022, determinate…

- Compania naționala Administrația Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galați va avea și in 2023 ca principal obiectiv al proiectelor investiționale creșterea capacitaților de operare a marfurilor care tranziteaza porturile de la Dunarea Maritima și in special a tranzitului de marfuri generale și a exporturilor…