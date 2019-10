Trădați de corespondența internă! Cum a scos Orange de pe piață o firmă care oferea servicii prin SMS Consiliul Concurenței a amendat, la inceputul acestui an, operatorul telecom Orange cu aproape 65 de milioane de lei, echivalentul a 14 milioane de euro, pentru abuz de poziție dominanta. Decizia a venit dupa ce s-a stabilit ca Orange a blocat, prin diverse metode, societatea Simplus de la folosirea rețelei sale. Intre timp, firma a intrat in insolvența. Acum au aparut noi detalii legate de comportamentul operatorului de telefonie, cuprinse in raportul Consiliului Concurenței.Orange a raspuns la mai puțin de jumatate din email-urile trimise de Simplus și a oprit plațile pentru mai multe servicii,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "La anu' ne propunem sa recoltam din padurile statului 9,5 milioane de metri cubi, ceea ce reprezinta 1% din cat exista. Va imaginati dvs. ca aceasta resursa este vulnerabila daca culegi fructe de 1%? Din aceste considerente va spun ca padurile nu sunt in pericol in Romania. Padurile sunt frumoase,…

- RCA se va scumpi pentru 6-7 milioane de romani. UNTRR atrage atentia ca, in cazul modificarii legii, se vor recrea conditiile dezechilibrelor grave din piata RCA si tarifele vor creste accentuat pentru toti detinatorii celor 8,2 milioane de vehicule din Romania, indiferent daca sunt persoane fizice…

- ​Uniunea Naționala Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cere Guvernului sa nu modifice Legea nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA), pe motiv ca ar putea aparea dezechilibre grave și prețurile vor crește accentuat pentru toți deținatorii celor 8,2 milioane…

- Consiliul Concurentei nu a primit nimic oficial in legatura cu posibila vanzare de actiuni Telekom Romania catre Orange, dar daca acest lucru este real "vom tine legatura foarte aproape de Comisia Europeana", pentru ca este o tranzactie de interes pentru Romania si obiectivul nostru este sa nu se…

- Consiliul Concurentei nu a primit nimic oficial in legatura cu posibila vanzare de actiuni Telekom Romania catre Orange, dar daca acest lucru este real "vom tine legatura foarte aproape de Comisia Europeana", pentru ca este o tranzactie de interes pentru Romania si obiectivul nostru este sa nu se diminueze…

- DriveNets, companie israeliana producatoare de software de rețea, care a primit recent finanțare de tip seria A în valoare de 117 milioane dolari anunța ca va deschide un centru de cercetare și dezvoltare software în România. Centrul va fi creat în parteneriat cu Tellence Technologies,…

- Piata de beneficii extrasalariale din Romania urmeaza o tendinta ascendenta de la an la an, atat prin prisma numarului de beneficii acordate angajatilor, cat si datorita bugetelor mai mari pe care angajatorii le aloca propriilor angajati, astfel ca angajatii romani au cumparat in prima jumatate a…

- Un fiset metalic este un obiect de mobilier esential in orice birou, cu atat mai mult cu cat vorbim despre o firma cu multi angajati si o vechime destul de mare pe piata. De-a lungul timpului, aceasta a strans zeci, poate chiar sute de bibliorafturi cu acte, contracte si alte documente mai mult sau…