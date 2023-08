Toyota aproape şi-a dublat profitul operaţional în primul trimestru, datorită vânzărilor şi productivităţii mai mari ”Volumele vanzarilor din toate regiunile au crescut comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, datorita eforturilor de imbunatatire a productivitatii depuse impreuna cu furnizorii”, a spus compania in comunicatul privind veniturile. Producatorul de automobile cu cele mai mari vanzari din lume a declarat ca profitul operational pentru cele trei luni pana in iunie a fost de 1.120 miliarde de yeni (7,85 miliarde de dolari), o crestere cu 94% fata de anul precedent, depasind estimarea medie a profitului de 945,22 miliarde de yeni dintr-un sondaj realizat de firma refinitiv an randul a 10 analisti.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

