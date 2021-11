Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Constantin Balaban, transmite: Peste 700.000 de turisti romani sunt asteptati sa viziteze Turcia anul viitor, comparativ cu 270.000 anul acesta, a declarat marti Cuneyt Tansu Demir, consilierul presedintelui Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Turcia (TURSAB).…

- Romania nu s-a inscris, la ora actuala, la niciunul dintre principalele targuri internationale de turism, precum World Travel Market Londra, FITUR Madrid sau ITB Berlin si bifeaza prima absenta la targul de la Londra dupa mai bine de 40 de ani, atrag atentia reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor…

- Cele mai solicitate destinatii exotice sau mai indepartate pentru Revelion de catre romani sunt Egipt, Mexic, Peru, Panama, Costa Rica, Ecuador & Galapagos, Africa de Sud, Sri Lanka, Maroc si Tunisia, sustin reprezentantii unei agentii de turism, membra a Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism…

- Egiptul a fost in acest an intre cele mai cautate destinatii in acest an de catre turistii romani si este si pentru finalul anului, spune Dan Goicea, vicepresedinte ale Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). Acesta estimeaza ca peste 120.000 de romani si-au petrecut vacanta in Egipt in…

- Certificatul digital european pentru Covid-19 poate fi folosit de cetațenii europeni și in Macedonia de Nord, Turcia și Ucraina. Astfel, sistemul european de certificate Covid s-a extins și pentru Macedonia de Nord, Turcia și Ucraina, aceste trei țari avand un acord de conectare cu sistemul informatic…

- “In ultimele saptamani, mai multe tari care sunt destinatii turistice pentru romani, precum Grecia sau Turcia, au intrat pe lista rosie. In acest caz, turistii nevaccinati cu varstele de peste 16 ani trebuie sa-si asume carantina la revenirea in tara. Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT)…

- La intoarcerea din țarile aflate pe lista verde nu este necesara prezentarea certificatului digital, transmit, joi, reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din Romania (ANAT). De asemenea, Bulgaria nu impune nimic suplimentar turiștilor. Potrivit ANAT, certificatul digital este necesar…