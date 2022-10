Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agenției Reuters, „Indonezia, Pakistanul, Brazilia, Africa de Sud, Sri Lanka și unele țari din Orientul Mijlociu pot cumpara impreuna pana la 1 milion de barili de țiței pe zi din Rusia in iarna viitoare”.

- Kazahstanul a venit sa inlocuiasca Rusia in furnizarea de carbune catre Europa. Din ianuarie pana in mai, republica a trimis 1,5 milioane de tone de comnustibil fosili in statele UE, adica de doua ori mai mult decat in ​​intregul an 2021.In ianuarie și februarie, Kazahstanul a vandut UE 140-200 de mii…

- Kazahstanul a venit sa inlocuiasca Rusia in furnizarea de carbune catre Europa. Din ianuarie pana in mai, republica a trimis 1,5 milioane de tone de comnustibil fosili in statele UE, adica de doua ori mai mult decat in ​​intregul an 2021.In ianuarie și februarie, Kazahstanul a vandut UE 140-200 de mii…

- Firma ruseasca de cercetare de piata Sovecon si-a majorat estimarile privind exporturile de grau ale Rusiei in sezonul iulie 2022 – iunie 2023 cu 200.000 tone, la 43,1 milioane de tone, transmite Reuters. Rusia este cel mai mare exportator mondial de grau, livrand in special tarilor din Orientul Mijlociu…

- Compania farmaceutica germana BioNTech si partenerul sau american Pfizer au depus la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) cererea de autorizare a celui mai recent vaccin anti-COVID-19 al lor, conceput pentru a combate variantele actuale de Omicron BA.4 si BA.5, au anuntat vineri reprezentantii…

- ”Din ce in ce mai multi romani prefera circuite care includ Craciunul si Revelionul. Desi ne aflam in plin sezon estival, sarbatorile de iarna se apropie cu pasi rapizi. Turistii care doresc sa isi aleaga destinatia dorita pentru petrecerea sarbatorilor de iarna si in special a Revelionului, pot sa-si…

- Cererea mondiala in sectorul transportului aerian a crescut 76,2% in iunie, comparativ cu aceeasi perioada din 2021, impulsionata de ridicarea in mare parte a masurilor sanitare impuse de pandemie, insa nu a revenit la cifrele de dinainte de criza, a anuntat joi, 4 august, Asociatia Internationala…

- Cererea mondiala in sectorul transportului aerian a crescut 76,2% in iunie, comparativ cu aceeasi perioada din 2021, impulsionata de ridicarea in mare parte a masurilor sanitare impuse de pandemie, insa nu a revenit la cifrele de dinainte de criza, a anuntat, joi, Asociatia Internationala de Transport…