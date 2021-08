Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea campaniei denumite „Nu lasam pe nimeni in urma”, primarul sectorului 4, Daniel Baluța, a inaugurat astazi noul corp de cladire al Gradiniței „Panseluța”, situata in zona Drumul Crețeștilor, una dintre cele mai sarace zone din București. Gradinița va intra in rețeaua unitaților…

- Dupa aproape doi ani fara nici un eveniment mare la Aiud, Primaria anunța ca planuiește organizarea a doua seri de concerte de muzica ușoara și populara. Este vorba despre o seara dedicata ritmurilor moderne și o seara de dedicata folclorului. Acestea vor fi organizate in perioada 3 – 4 septembrie 2021.…

- Unul dintre cele mai mediatizate proiecte de infrastructura din Capitala este pasajul de la Doamna Ghica. Timp de 3 ani, traficul a fost deviat tocmai pentru a face loc lucrarilor de infrastructura. 2020 a fost an electoral iar proiectul a avansat rapid. Pana cand a fost oprit. Proiectul de la Doamna…

