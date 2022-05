Stiri pe aceeasi tema

- A fost finalizata amenajarea unui nou loc de joaca pentru copiii de la Gradinița cu program prelungit a Școlii ”Octavian Voicu” din municipiul Bacau. Cei 181 de preșcolari beneficiaza acum de cele mai bune condiții de petrecere a timpului alaturi de educatori. „Sumele alocate de municipiul Bacau au…

- Curtea de Apel București s-ar putea pronunța, astazi, in dosarul fostului edil general al Capitalei, Sorin Oprescu, in care acesta este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat. In prima instanța a fost co

- In baza hotaririi Curții de Apel Chișinau, Victor Chironda, demis anterior, a revenit in funcția de viceprimar al capitalei. Curtea de Apel Chișinau a admis spre examinare recursul depus de Victor Chironda și a anulat incheierea primei instanțe in acest sens, noteaza Noi.md cu referire la replicamedia.md.…

- O bomba de aruncator de artilerie, de calibrul 120 mm, a fost gasita marti in curtea unei gradinite, inchisa pentru renovari, din municipiul Resita, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, potrivit Agerpres.Gradinita este situata in cartierul Lunca Barzavei, la fata…

- Primaria municipiului Chișinau a venit cu precizari in legatura cu incidentul produs ieri pe teritoriul unei gradinițe private din sectorul Rișcani al capitalei. „Informam ca securitatea copiilor este primordiala, iar agentul economic care executa lucrari poarta responsabilitatea deplina pentru integritatea…

- Incepand de astazi, 9 martie, toți copiii din Alba Iulia vor putea alege sa ramana sau sa se intoarca la școala, dupa orele de program. Da, la școala, dar la joaca! Curțile unitaților de invațamant preuniversitar de stat din oraș vor ramane deschise, pentru ca elevii sa poata sa se adune la o partida…

- „Tribunalul Bucuresti a suspendat ieri PUZ-urile sectoarelor 2, 4 si 5. Sunt PUZ-urile de sector care nu au fost anulate definitiv de instanta. Reamintesc ca anterior Curtea de Apel a anulat definitiv PUZ Sector 3 si PUZ Sector 6. Ce sunt PUZ-urile de sector? De ani de zile, dezvoltarea urbana a Bucurestiului…

- In prezent, in Romania exista 319 orașe, 265 dintre ele existand inca de la recensamantul din anul 2002. Ulterior, s-au mai adaugat inca 54. Acestea pot fi clasificate fie in funcție de numarul de locuitori, unde Bucureștiul ocupa primul loc, fie in funcție de suprafața, iar aici, surpriza: Capitala…