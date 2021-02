Totul despre prima turistă în spațiu (VIDEO) Hayley Arceneaux, in varsta de 29 de ani, va deveni spre sfarsitul acestui an prima “turista spatiala” care va zbura in cosmos in absenta unui profesionist. Arceneaux este, totodata, prima supravietuitoare a cancerului care va ajunge pe orbita Terrei, potrivit AFP. Din cauza unui cancer osos aparut in copilarie, Hayley poarta tije de otel in piciorul stang, un motiv care, pana de curand, ar fi fost suficient de puternic pentru a-i reduce la zero sansele de a zbura in spatiu. Totul s-a schimbat atunci cand Jared Isaacman, un tanar miliardar american pasionat de explorarea spatiala, a inchiriat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

