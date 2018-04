Totul despre exerciţiile Kegel Daca ti se potriveste si tie descrierea, afla ca nu esti nici pe departe singura. Mai mult de un sfert dintre femeile intre 30 si 60 de ani sufera de incontinenta urinara medie. Dar nu e nevoie sa mai suportati asa ceva: un simplu set specific de exercitii, numite" Kegel" sau exercitiile pentru musculatura pelviana ajuta 9 din 10 femei sa amelioreze simtitor si chiar sa elimine complet problema. Ca sa nu mai spunem ca se vor imbunatati si partidele de sex. Cum execut aceste exercitii? Intai detecteaza-ti muschii pe care trebuie sa-i lucrezi, respectiv muschii pelvieni. Daca nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

