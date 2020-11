Stiri pe aceeasi tema

- Constipatia este o problema de sanatate pe care o experimentam cu totii la un moment dat. Stresul, alimentatia, hormonii sau medicamentele sunt doar cateva dintre cauzele care favorizeaza apariția acesteia. Afla ce este constipația, care sunt cauzele acesteia și cum o putem trata pe cale naturala.

- O instanța de judecata a anunțat ca-și va suspenda activitatea, timp de doua saptamani, din pricina noului Coronavirus. Cauzele urgente sau cele care nu obliga parțile sa fie prezente sunt singurele care mai ajung pe masa magistraților. Conform unei hotarari luate marți de Colegiul de Conducere al Judecatoriei…

- Insomniile reprezinta o problema majora, care afecteaza o treime din populatia Romaniei, spun studiile. Lipsa somnului poate crea grave probleme de sanatate, dar duce treptat si la o scadere a calitatii vietii. Medicii spun ca, de foarte multe ori, sindromul de epuizare are drept consecinta o calitate…

- Ne putem imbolnavi in lipsa unei cauze medicale? Raspunsul, desi pare surprinzator, este da. Putem manifesta simptome specifice unei boli din cauza somatizarii emotiilor. Ce presupune aceasta somatizare, cum apare, ce efecte are si cum o putem gestiona ne explica prof. univ dr. Mimi Nitu, medic primar…

- Meciul Topola Backa - FSCB din turul 2 preliminar al Europa League e programat in aceasta seara, la ora 22:00, in direct pe Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro. Dar se mai poate juca partida? FCSB are 18 cazuri de Covid (9 jucatori + 9 membri ai staffului) și a ramas cu 14 jucatori pe care-i poate pune…

- Politistii Capitalei au indisponibilizat, miercuri, in urma perchezitiilor efectuate in Bucuresti si Ilfov, doua autoturisme si au ridicat peste 14.000 de euro, 12.500 de lei, telefoane mobile, precum si instrumente folosite de persoanele banuite de mai multe infractiuni de furt din locuinta, informeaza…

- Artistul in curind va surprinde cu doua videoclipuri, impreuna cu fiul sau Cezar! Cunoscutul interpret Pavel Stratan obișnuește sa ia cite o pauza dupa care sa surprinda. Artistul a publicat recent pe pagina sa de Facebook o noua postare cu care și-a intrigat fanii. Apare alaturi de fiul sau Cezar,…

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko apare duminica intr-o inregistrare video coborand dintr-un elicopter cu arma in mana. El poarta vesta antiglonț, este inconjurat de militari inarmați și a aterizat, potrivit AFP, la resedinta sa din Minsk, nu departe de manifestatiile opozitiei, scrie Agerpres.