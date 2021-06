Totul despre certificatul digital pentru Covid-19 Certificatul digital european pentru Covid-19 va fi operational in Romania de la 1 iulie. Documentul are rolul de a facilita calatoriile in Uniunea Europeana (UE). Certificatul digital Covid – 19 va fi emis gratuit și ar trebui sa fie disponibil in de la data de 1 iulie. La solicitarea Parlamentului European, Comisia a promis 100 milioane de euro pentru ca statele membre sa ofere acces facil la teste PCR celor care au nevoie frecvent de testare – muncitori transfrontalieri ori studenți. Citește și Certificatul digital european pentru Covid-19 va fi operational in Romania de la 1 iulie Europarlamentarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

