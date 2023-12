Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca (67 de ani), fost selecționer al Romaniei in 3 randuri, spune ca fundașul central Radu Dragușin (21) ar putea fi subiectul unui transfer de 100 de milioane de euro. Radu Dragușin este cel mai in voga fotbalist roman. Integralist meci de meci la Genoa, in Serie A, Radu a fost desemnat…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) are șanse tot mai mari sa plece de la Genoa in aceasta iarna. Tottenham e tot mai interesata de un transfer. Dupa ce internaționalul roman a marcat in poarta lui Inter, in egalul 1-1, cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano a oferit informații despre interesul…

- S-a aflat care este recordul doborat de Radu Dragusin, dupa ce a marcat in partida dintre Genoa si Inter. Fundasul roman a devenit primul jucator care inscrie in poarta liderului din Serie A, dupa un corner. Radu Dragusin a reusit sa marcheze al doilea gol al sau al sezonului, in duelul cu Inter. Fundasul…

- Genoa cere nu mai puțin de 30 de milioane de euro pentru a-i da drumul lui Radu Dragușin. Fundașul central face furori atat la echipa de club, cat și la naționala. Intrebat in vacanța de Craciun despre un posibil transfer, romanul a declarat ca nu se gandește deocamdata la acest aspect. Deși echipe…

- Radu Dragușin (21 de ani) este de departe cel mai bine cotat jucator roman. Titular la Genoa și in naționala Romaniei, fundașul central a primit o actualizare de cota, din partea site-ului de specialitate transfermarkt. Și e cel mai valoros roman. Radu Dragușin, cotat la 20 de milioane de euro Vehiculat…

- Radu Dragusin a dat cartile pe fata despre un viitor transfer de la Genoa! Fundasul nationalei, curtat cu insistenta de Tottenham, a declarat ca o plecare de la formatia din Serie A nu este principalul lucru la care se gandeste. Impresarul lui Radu Dragusin, Florin Manea, a dezvaluit ca fundasul este…

- Tottenham cauta urgent fundaș central dupa accidentarea lui Mickey Van de Ven și a pus un nume nou alaturi de Radu Dragușin (21 de ani). Daily Telegraph scrie ca The Spurs il curteaza și pe uruguayanul Sebastian Caceres (24 de ani), pentru care Club America din Mexic cere doar 5 milioane de euro. Dragușin…

- Scenariul perfect la care viseaza Radu Dragusin, inaintea finalelor cu Israel si Elvetia. Radu Dragusin vrea o calificare magica la EURO 2024, cu 50 de mii de romani in tribune. Fundasul de la Genoa nu s-ar supara daca Romania va obtine calificarea inca de la meciul cu Israel si sa sarbatoreasca alaturi…