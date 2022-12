Tot mai puțini elevi în instituțiile de învățămînt din R.Moldova La inceputul anului de studii 2022-2023, in invațamintul primar și secundar general erau inscriși 334.500 de elevi, cu 0,6 la suta mai puțin comparativ cu anul precedent, informeaza Biroul Național de Statistica, transmite agrotv.md. Astfel, in invațamintul primar au fost cuprinși 41 la suta din elevi, in invațamintul gimnazial ‒ 47,6 la suta și in cel liceal ‒ 11,4 la suta. Structura numarului Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

