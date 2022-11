Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din județul Alba a fost depistat cu antrax, acesta fiind internat imediat in spital pentru tratament. Medicii spun ca viața acestuia nu este in pericol și ca, cel mai probabil, ar fi contactat virusul de la animalele din gospodarie. ”Un barbat in varsta de 37 de ani din Alba este suspect de…

- Medicii le-au transmis serviciilor de sanatate sa se pregateasca pentru o noua era a testelor de screening pentru cancer, dupa ce un studiu a descoperit ca un simplu test de sange ar putea identifica mai multe tipuri de cancer la pacienți inainte ca aceștia sa dezvolte simptome clare.

- La Sinaia, in aceasta dimineața, s-a nascut un copil cu o malformație rara: 1 la 5.000 de nașteri. Medicii neonatologi și chirurgi de la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” il vor evalua și vor stabili conduita terapeutica, a declarat dr. Raluca Alexandru pentru Puterea.ro. El va fi preluat de la Spitalul…

- Peste cateva zile incepe noul an scolar, iar medicii recomanda parintilor sa fie atenti la bolile contagioase care pot sa apara odata cu reintrarea copiilor in colectivitati, dar si sa ii invete pe copii sa respecte cateva reguli care tin de igiena. In primul rand, medicii recomanda o grija suplimentara…

- Pandemia de Covid-19 a lasat repercursiuni grave asupra sistemului medical romanesc, care a avut de suferit din cauza exploziei de cazuri Covid-19 și a internarilor. Din acest motiv, mulți pacienți cu boli cronice au fost amanați din lipsa de locuri in spital, de tratamente sau de medici care sa ii…

- Medicul Adina Alberts susține ca orice om se poate feri de cancer daca respecta cateva reguli simple de viața și de alimentație. Alberts spune ca alimentația sanatoasa, sportul și o atitudine pozitiva fac minuni cand vine vorba de prevenție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania a pierdut aproape 3.000 de medici de familie in ultimii 20 de ani, acum, numarul acestora a ajuns la 9.700, iar cei mai mulți au peste 50 de ani, unii dintre aceștia fiind peste varsta de pensionare. Sandra Alexiu, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie București-Ilfov, a vorbit, intr-un…

