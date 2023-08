Tot mai mulți români decid să se mute definitiv în străinătate In 2022, in jur de 50.000 de romani s-au mutat definitiv in strainatate. Este cel mai mare numar de persoane care au migrat din Romania in ultimele trei decenii. Romania și-a redus numarul populației care locuiește pe teritoriul țarii cu 250.000 de romani, in ultimii 10 ani. In acest numar sunt incluși și cei care au plecat temporar sa munceasca in alte țari, dar se intorc in țara, potrivit Institutului Național de Statistica, conform digi24.ro . Studiile arata ca Romania s-ar afla intr-un declin demografic, atat din cauza migrarii excesive, cat și din cauza imbatranirii populației. Media de varsta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 50.000 de romani au plecat definitiv din țara anul trecut, cel mai mare numar din ultimii treizeci de ani. Datele au fost furnizate de Institutul Național de Statistica. Prin comparație, in ultimul deceniu, țara noastra a pierdut prin migratia externa definitiva 250.000 de romani, adica echivalentul…

- Alina Ion, managerul Spitalului „Sfantul Sava” din Pantelimon, a facut o cerere referitoare la medicii absolvenți de medicina, in contextul in care tot mai mulți aleg sa profeseze in strainatate. Ea susține ca aceștia ar trebui obligați sa lucreze in Romania, dupa terminarea studiilor, pentru o perioada…

- Fenomenul de imbatranire demografica se accentueaza in Romania de la an la an, in timp ce se anticipeaza ca numarul populatiei rezidente tinere, de varsta prescolara si scolara, va continua sa aiba un trend descendent, potrivit Institutului National de Statistica (INS). „O preocupare constanta a statisticii…

- INS: Romania imbatranește de la an la an. Numarul tinerilor este tot mai mic comparativ cu populația de peste 65 de ani Fenomenul de imbatranire demografica se accentueaza in Romania de la an la an, in timp ce se anticipeaza ca numarul populatiei rezidente tinere, de varsta prescolara si scolara, va…

- Fenomenul de imbatranire demografica se accentueaza in Romania de la an la an, in timp ce se anticipeaza ca numarul populatiei rezidente tinere, de varsta prescolara si scolara, va continua sa aiba un trend descendent, potrivit Institutului National de Statistica (INS)."O preocupare constanta a statisticii…

- Guvernarea PNL-PSD care a implementat noul cod fiscal la inceputul anului face ca traiul romanilor sa fie tot mai greu, cu prețuri mari la raft, iar micile placeri ale vieții, cum sunt dulciurile și vacanțele sa fie tot mai scumpe, cel puțin așa arata cele mai recente date ale Institutul National de…

- Peste 168.000 de bebeluși s-au nascut anul trecut in Romania, iar cei mai mulți dintre ei au venit pe lume in septembrie. Dar situația difera mult de la județ la județ, arata datele Institutului Național de Statistica. A doua luna ca numar de nou-nascuți (la nivel național) este ianuarie. Desigur, daca…

- Conform Raportului emis de Comisia Europeana cu denumirea „State of Health – Romania, profilul de țara din 2021 in ceea ce privește sanatatea” ,in Romania, speranța de viața la naștere a inregistrat o creștere de peste patru ani in perioada 2000-2019, ajungand de la 71,2 ani la 75,6 ani. Cu toate acestea,…