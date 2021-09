Stiri pe aceeasi tema

- Peste 11.000 de cazuri noi de COVID au fost inregistrate in ultima zi, reprezentand un record absolut de la inceputul pandemiei. Au fost raportate și 208 decese, in timp ce la ATI sunt 1.227 de pacienți cu COVID-19. Astfel, 11.049 de infectari au fost raportate de autoritați, dintre care 182 sunt ale…

- Situație disperata la Craiova. 30 de pacienți așteapta un loc in secția de Terapie Intensiva COVID. Medicii sunt copleșiți in acest moment. Aceștia spun ca nu s-au mai confruntat niciodata cu o astfel de situație. „Nu am avut niciodata atat de mulți pacienți in stare grava”, a spus managerul…

- Romania a ajuns la 1.095.885 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce autoritațile au fost raportat ieri, 28 august, 1.015 de noi imbolnaviri in 24 de ore. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația…

- Astazi, 19 august, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit informațiilor publicate de Prefectura: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12640 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12169 Numarul total de decese…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 16 august, la 1.087.509. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent bilanț arata 286 de noi imbolnaviri cu…

- Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava este pregatit sa faca fața valului patru al pandemiei de coronavirus așa cum este el anunțat de specialiști. Cel puțin așa a transmis managerul interimar Alexandru Calancea printr-o adresa conducerii Consiliului Județean care vrea sa se asigure…

- Astazi, 18 iulie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12589Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12143Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439Numar…

- In Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe nu mai este internat niciun pacient cu COVID-19, pentru prima data de la inceputul pandemiei, a anuntat miercuri conducerea institutiei. "Astazi, la ora de referinta 13,00, in spital nu se afla pacienti suspecti de infectia cu virusul SARS-CoV-2…