- Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud… cele cinci țari membre ale grupului BRICS s-au reunit marți, pentru trei zile, la Johannesburg, in cadrul celui de-al 15-lea summit. Este prima lor intalnire dupa pandemia Covid-19. Toate aceste țari pledeaza pentru o reechilibrare politica și economica…

- Președintele chinez Xi Jinping a fost primit marți (22 august) in capitala Africii de Sud, Pretoria, in cadrul unei ceremonii oficiale. Xi se afla in Africa de Sud pentru a participa la summitul liderilor BRICS de la Johannesburg. Liderii națiunilor BRICS – Brazilia, Rusia, India, China și Africa de…

- In preajma participarii la cel de-al 15-lea Summit BRICS și efectuarii unei vizite de stat in Africa de Sud de catre președintele Chinei, Xi Jinping, China Media Group (CMG) a semnat duminica la Johannesburg acorduri de cooperare cu principale instituții mass-media din țari africane, dintre care Uniunea…

- Marți incepe la Johannesburg intalnirea la nivel inalt a liderilor Braziliei, Rusiei, Indiei, Chinei și Africii de Sud. Aceste state sunt cunoscute drept grupul BRICS, un acronim al denumirilor din limba engleza. Rațiunea inițiala a acestui tip de agregare a fost construirea unei contraponderi la G7…

- In interviul acordat zilele trecute Agenției France Presse, șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a anuțat o indelungata lupta vizand ”renașterea relațiilor Kievului cu Africa și reducerea influenței Moscovei in acest continent, fondata pe coerciție, corupție și frica”. Kievul, comenteaza publicația…

- Vladimir Putin nu va participa, pana la urma, la summit-ul BRICS din Africa de Sud, programat sa se desfașoare in luna august, a anunțat președinția sud-africana, miercuri, care mai spune ca a ajuns la un „acord comun” cu regimul de la Kremlin in aceasta privința, relateaza Reuters. Posibila prezența…

- Caderile de zapada i-au luat prin surprindere luni pe locuitorii din Johannesburg si din alte regiuni ale Africii de Sud, un fenomen meteorologic rar in aceasta tara, unde autoritatile au avertizat asupra unor posibile inchideri de drumuri si a riscului de scadere a temperaturilor, informeaza AFP, potrivit…